Wine festival e mercatino francese. Inizia il weekend enogastronomico

Fine settimana all’insegna dell’enogastronomia a Scandicci. Per tre giorni, sabato, domenica e lunedì, l’auditorium sarà il centro del wine festival "Borgo DiVino" che per il terzo anno sarà ospitato a Scandicci. Ma nel fine settimana, in piazza Matteotti sarà la volta anche del mercatino francese, evento ormai tradizionale che accoglie espositori di cibo e prodotti tipici transalpini. All’auditorium gli organizzatori si aspettano un’edizione da record con 11 aziende rappresentate e realtà vitivinicole provenienti da 15 diverse regioni italiane ma anche da Francia, Germania, Slovenia e altri paesi stranieri. Da sabato a lunedì saranno così tre giorni interamente dedicati alla cultura del vino, occasione unica per il pubblico di conoscere da vicino i produttori, le loro storie, nuovi territori e metodi di lavoro. Gli orari dell’evento saranno sabato dalle 10.30 alle 19.30, domenica 10 marzo dalle 10.30 alle 19.30 e lunedì 11 marzo dalle 10.30 alle 17. Al wine festival si potrà accedere con un biglietto di ingresso di 20 euro o con un abbonamento valido per due giorni al prezzo di 30 euro, che comprende la degustazione di tutti i vini presenti. In piazza Matteotti dalla mattina fino alla sera, con il mercatino francese, saranno i prodotti enogastronomici e d’artigianato i protagonisti assoluti; tanti gli stand allestiti per apprezzare i sapori ed i profumi del paese d’Oltralpe. Tra i banchi: oltre 80 tipi di formaggi, vini, biscotti bretoni, cioccolatini, baguette e croissant, crêpes e macarons, insieme a lavanda, saponi, tovaglie provenzali e altri oggetti.