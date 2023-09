Volontariato Undici ragazzi vincenti

di Andrea Settefonti

Undici giovani, tutti ventenni universitari, hanno permesso l’apertura prolungata della biblioteca di Greve per tutto il periodo estivo. Tutti grevigiani, del capoluogo e delle frazioni, amici amanti della lettura, dello stare in mezzo alla gente e imparare cose nuove. Sono loro con il loro impegno e attività volontaria ad aver fatto sì che la biblioteca comunale abbia potuto garantire in forma straordinaria un’apertura tutti i giorni per l’intero periodo estivo.

"È stato un servizio importante che ha qualificato e potenziato l’offerta culturale del territorio", commenta l’assessore alla Cultura Giulio Saturnini. "La nostra biblioteca non solo ha potuto accogliere studenti, soprattutto universitari, intenti nella preparazione degli esami per le sessioni estive e autunnali ma ha garantito i servizi basilari come il prestito, la consultazione, l’accesso alla Medialibrary, la restituzione dei volumi e dei documenti multimediali alle famiglie e agli avventori italiani e stranieri rispondendo anche a qualche richiesta espressa dai turisti giunti in visita Greve in Chianti durante le settimane più calde".

Un servizio gradito tanto che è aumentato il numero degli utenti, da sfiorare le mille persone. Questo grazie a Elia Guercini, 23 anni, studente in Ingegneria elettronica, Gregorio Borghi Masini, 22 anni, iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche, Andrea Miftaray, 21 anni, frequenta la Facoltà di Scienze e Tecnologie per la gestione degli spazi verdi e del paesaggio, Elia Franchini, 24 anni, aspirante fisico, Beatrice Stecchi, iscritta alla Facoltà di Farmacia, 21 anni e Andrea Livia Mantelli, 20 anni, iscritta in Scienze biologiche, Francesco e Matteo Angiolucci, Niccolò Baldi, Matteo Moroni e Marta Mariottini. Quello della biblioteca comunale che ha compiuto 10 anni lo scorso primo maggio è un percorso di crescita e sviluppo consolidato e attestato dai numeri.

Secondo i dati forniti dai bibliotecari Lucia Donnini e Umberto Cerofolini nel 2012 i volumi disponibili erano 25.898, nel 2023 la biblioteca può contare su un patrimonio complessivo superiore a 46.000 testi. Nel corso dei dieci anni sono triplicati anche i posti di lettura: nel 2012 erano 30, nel 2023 la soglia raggiunta è pari a 90.