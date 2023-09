Sciopero del personale di terra all’aeroporto, decine di voli cancellati a Peretola

Firenze, 29 settembre 2023 – Decine di voli, circa 40 tra partenze e arrivi, cancellati a Peretola a causa di uno sciopero del personale di terra dell’aeroporto di Firenze. Sostanzialmente regolare invece l'operatività dello scalo di Pisa.

In totale sono 22 i voli in partenza cancellati e 18 in arrivo (quattro già da ieri sera) a Peretola. Lo ha reso noto Toscana Aeroporti, società di gestione del sistema aeroportuale toscano, precisando che trattandosi di "cancellazioni programmate dalle compagnie aeree, non si sono verificati disagi all'interno del terminal”.

Tutti i passeggeri dei voli soppressi all'aeroporto “Vespucci” erano infatti stati avvisati in anticipo dalle singole compagnie e dunque non si sono presentati all'imbarco. Nessun disagio anche a Pisa dove non ci sono state cancellazioni di voli né in arrivo né in partenza.