Anniversario vittime di Ponticello, la cerimonia il 3 luglio

Firenze, 1 luglio 2024 – Il presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli Valdo Spini sarà l'oratore ufficiale dell'iniziativa del Comune di Filattiera (Massa-Carrara) in programma il prossimo 3 luglio e in ricordo delle cinque vittime di Ponticello (80/o anniversario). Alle ore 21 ci sarà il ritrovo davanti alla chiesa di Ponticello con la deposizione della corona d'alloro e la benedizione della lapide che ricorda le vittime. Alle ore 21.15 ci sarà il trasferimento, in corteo, nella piazza di Ponticello alla presenza della sindaca di Filattiera Annalisa Folloni e del presidente dell'Istituto Storico della Resistenza Apuana Paolo Bissoli. Prevista anche la premiazione degli alunni vincitori della Borsa di Studio 'I giorni della memoria'. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Filattiera, in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza Apuana, l'associazione Manfredo Giuliani, Anpi e l'Associazione culturale estate a Ponticello. Parteciperà la banda musicale di Filattiera. "Altissimo - ha dichiarato Spini - è stato il prezzo pagato in termini di vittime civili dalle popolazioni intorno alla linea gotica. I nazifascisti credevano così di scoraggiare la Resistenza dei partigiani. Ma invano: questo al contrario provocò sdegno nei loro confronti e consolidò la solidarietà contro l'invasore tedesco e chi lo supportava".