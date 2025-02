Violenza sulle donne. Stop al patriarcato con cinque pellicole

Il cinema può fare molto per contrastare la violenza maschile sulle donne. Con questo obiettivo è nata la rassegna ’Cambia Uomo Cambia’ che si rivolge principalmente agli uomini, organizzata dal Comitato civico ’Impariamo a dire Noi’. Cinque i film in programma alla Compagnia, dal 12 febbraio fino a giugno, per riflettere e confrontarsi sul tema. Si parlerà di relazioni tossiche all’interno della famiglia, il 12 febbraio con la proiezione di ‘Familia’, con Chiara Brilli e Stefano Ciccone a introdurre la riflessione, e poi col film ‘Io e il Secco’ a giugno, con introduzione di Gianluca Santoni, Michela della Porta e Neri Pollastri. Alcune storie raccontano di una evoluzione maschile (‘Un sapore di ruggine e ossa’ il 12 marzo con introduzione di Isabella Mancini, Vittorio Iervese e Pippo Russo), altri giocano con la complessità dei rapporti come in ’Povere Creature’ (il 9 aprile, introducono Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara), e ci saranno anche storie d’amore prive dell’ansia del possesso degli uomini sulle donne, come in ’Past Lives’ (il 14 maggio, introducono la riflessione Daniela Morozzi e Rossano Bisciglia).

"Questa rassegna vuole dare un contributo importante nel percorso verso una reale parità di genere, rispetto reciproco e uguaglianza tra le persone" ha affermato il presidente di Fondazione Sistema Toscana, Iacopo Di Passio. "Vogliamo provare a costruire un dialogo fra uomini e fra uomini e donne – ha aggiunto Eros Cruccolini, referente del Comitato Civico ’Impariamo a dire noi’ - intorno a una cultura patriarcale che ancora esiste e pesa sulle donne che ne sono le vittime, ma anche su ragazzi e uomini che hanno paura di apparire deboli". La rassegna, realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze, ha il patrocinio di Regione, Comune e la collaborazione della Casa delle Donne, Humanitas Firenze – Sportello Vanessa, Uisp Comitato di Firenze, Centro Sociale Evangelico e Unicoop Firenze.

Maurizio Costanzo