La fortuna bacia Rufina: vinti 50mila euro

Firenze, 18 dicembre 2023 – La Toscana sorride con il 10eLotto. Nel concorso di venerdì 15 dicembre, come riporta Agipronews, a Rufina, in provincia di Firenze, è stato messo a segno un 9 Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni in tutta Italia, per un totale di 3,6 miliardi di euro in questo 2023.