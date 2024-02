"Video-installazione "Murals" di Banksy a Firenze: proiezione e VR al Cinema Astra"

Oggi, dalle 13 alle 14, la video-installazione "Murals" che riprende le opere realizzate dallo street artist britannico Banksy sui palazzi di Kiev e dintorni nel 2022, tra rovine abbandonate e luoghi intaccati dai bombardamenti, sarà proiettata con ingresso libero al Cinema Astra di Firenze, in piazza Beccaria, a ciclo continuo nell’arco di un’ora. Per l’occasione le poltroncine scompariranno sotto il pavimento e la superficie della sala sarà percorribile nella sua interezza. L’opera potrà inoltre essere vissuta, per due settimane, anche in VR (Virtual Reality) con gli appositi visori forniti al pubblico negli spazi dell’Astra da Gold – supporting partner delle esperienze VR dello Stensen (su prenotazione).