"Viaggio in Italia", allestimento a tema nella sala della Volta alla Fortezza

Benvenuti nel Mondo del Viaggio. Si intitola "Viaggio in Italia" la mostra nella Sala della Volta nell’ambito della Mostra internazionale dell’artigianato. E’ un percorso conoscitivo tra video installazioni e oggetti di design e manufatti d’artigianato collegati alle bellezze paesaggistiche e architettoniche della Toscana e dell’Italia. La mostra è promossa da Fondazione CR Firenze e realizzata da Oma, Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte con Adi (Associazione per il Disegno Industriale, Delegazione Toscana) e il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze. L’esposizione esplora l’affascinate tema del viaggio lungo la nostra penisola e celebra le potenzialità culturali ed economiche che ne formano l’articolato sistema. Sono esposti alcuni eccellenti esempi di produzione limitata di yacht assieme a oggetti d’uso del viaggiatore. E ancora: elementi di interior design dedicati a yacht di alta gamma, manufatti artigianali e opere di design, vari modelli di valigeria artigianale, taccuini da viaggio realizzati con lo stile tipico fiorentino che dialogano con alcuni tra i più prestigiosi nomi di arredamento d’interni per il settore del viaggio. E’ dunque una bella celebrazione della perfetta simbiosi tra l’eleganza della nautica, l’artigianato di alta qualità e il design innovativo. "L’ artigianato – dichiara il vice presidente di Fondazione CR Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi (nella foto) - è una componente fondamentale della nostra cultura e della nostra economia. Per questo partecipiamo molto volentieri a Mida con la nostra associazione strumentale Oma, impegnata da anni nella valorizzazione dei mestieri d’arte e delle produzioni di altissima qualità".

"L’artigianato fiorentino è un patrimonio culturale e storico di inestimabile valore, che riflette l’identità e l’essenza della metrocittà di Firenze. Questa tradizione artigianale, radicata in secoli di storia e cultura, si estende oltre la produzione di manufatti, abbracciando anche l’enogastronomia, un settore in cui Firenze eccelle con i suoi vini pregiati, i prodotti tipici e le antiche ricette tramandate di generazione in generazione. Siamo perciò orgogliosi di esser riusciti a selezionare il 20% di tutta l’eccellenza che anima l’88° edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato". Così Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana, nel presentare le 106 imprese artigiane (su un totale di 530) targate Cna Firenze presenti a Mida.