Firenze, 11 ottobre 2021 - Grande emozione per Carlo Cassani, classe 1936, che nel pomeriggio di lunedì è arrivato in piazza della Signoria dopo aver percorso, per la decima volta, la Via degli Dei.

Ad accoglierlo, l'assessore all'educazione e welfare Sara Funaro, che si è detta orgogliosa del traguardo ragiunto dal signor Carlo. «Vorrei potermi aggiungere al vostro gruppo di cammino, la prossima volta», afferma la Funaro, e subito Cassani ribatte: «Con un po' di allenamento e motivazione, riescono tutti: è la benvenuta».

Cassani, quando ha percorso la Via degli Dei per la prima volta, aveva 81 anni: «Essendo di Bologna, non ho avuto problemi organizzativi, perché il cammino parte proprio da lì. La prima traversata l'ho affrontata da solo, ma non mi importava: sono un tipo piuttosto solitario. E poi, lungo il cammino, non ti senti mai solo, perché c'è sempre qualcuno con cui scambiare una battuta o con cui percorrere qualche km».

Da lì l'uomo è diventato popolare sui social e ha raccolto un gruppo di appassionati che lo segue durante il suo percorso, chiamandolo generale. Per celebrare il nuovo traguardo, le persone in cammino con lui (circa quindici) gli hanno regalato una corona che Cassani ha indossato sotto la statua del Biancone in piazza della Signoria.

«Questa piazza – afferma l'ottancinquenne – mi è molto cara: da qui, negli anni '70, sono partito per percorrere i 100 km del Passatore, la competizione podistica che, da Firenze, arriva a Faenza. L'ho percorsa per 5 volte consecutive. Ai tempi correvo, ora mi accontento di camminare».

E, alla domanda se ha in programma altri cammini, risponde: «Certo. I primi di novembre partito per il cammino nel parco del Cilento, in Campania. Poi, per scherzare, dico anche che potrei fare la Via degli Dei per l'undicesima volta: chissà».