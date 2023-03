Ventimila tulipani: libera raccolta a libera offerta

Torna dal 1° aprile il progetto "Wander and pick" che per il secondo anno colora il territorio di Lastra a Signa. Da sabato, nel giardino di via Brunelleschi, lungo le mura, potranno essere ammirate ben 20mila varietà (anche rare e antiche) di tulipani, piantate in collaborazione con l’associazione "Le tribù della terra ong (Pacme, da un’idea di Alessandra Benati). All’inaugurazione (sabato, ore 11), parteciperanno il sindaco Angela Bagni, l’assessore all’Ambiente Annamaria Di Giovanni, oltre ai rappresentanti dell’associazione Le tribù della terra e agli studenti dell’istituto comprensivo.

Il giardino sarà poi aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 19 e sarà possibile raccogliere i tulipani lasciando un’offerta libera. Fra gli obiettivi del progetto c’è la promozione dell’innovazione sostenibile e la creatività artistica e culturale oltre al passaggio e trasferimento delle conoscenze scientifiche e della cultura artistica.