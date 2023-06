Velocar, Giorgetti: “Nel 2023 riduzione delle multe, la stima è di un -30%”

Firenze, 21 giugno 2023 – Sul tema delle multe rilanciato da Fdi l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti si irrita. E non poco. "Fdi ha confrontato due annualità che non sono paragonabili, perché nel 2021 avevamo ancora la pandemia – dice -. Ma il vero problema è che occorre ci siano sistemi di controllo, se ci sono le multe vuol dire che ancora si devono ridurre le velocità. Non si rispetta la norma. È molto significativo, invece, che all'inizio di quest'anno sui quattro autovelox indicati abbiamo una riduzione in prospettiva di oltre il 30% delle sanzioni. Quindi le persone rallentano e questo fa sì che ci siano meno incidenti". Fdi aveva chiesto di sostituire i velocar con apparecchi dalla vecchia tecnologia, idea bocciata da Giorgetti: “Ho visto che c'è la richiesta di rimettere delle tecnologie vecchie, ma non ha senso da questo punto di vista – commenta -. Sarebbe come dire 'comprate un cellulare di 20 anni fa'". E sui nuovi dispositivi “ancora non siamo riusciti a inserire un autovelox in più rispetto agli anni precedenti”.

Niccolò Gramigni