Vecchie automobili del Comune . L’asta di vendita

Il Comune di Lastra a Signa vende i suoi vecchi veicoli. È stato appena pubblicato l’avviso per l’alienazione tramite asta pubblica di un autocarro Piaggio Porter del 1999 (base d’asta 50 euro), uno del 2002 (base d’asta 50 euro), un autocarro Effedi – Gasolone del 1997 (da 100 euro), un autocarro Piaggio Porter elettrico del 2009 (da 100 euro), un altro del 2009 (50 euro), uno del 2003 (da 50 euro), un Piaggio Porter del 2002 (da 100 euro) e una Fiat Multipla del 2005 (da 400 euro). Sul portale del Comune ci sono le schede tecniche dei veicoli. Gli interessati dovranno inviare la propria offerta al protocollo, in piazza del Comune 17 entro le ore 12 del 29 aprile, a mezzo di un plico con l’indicazione del mittente e la dicitura: "all’attenzione del Settore 5 non aprire: contiene offerta alienazione veicoli comunali". Il pacco dovrà essere consegnato a mano il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.40 alle 13.40, martedì e giovedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40. Per informazioni: 055.8743284, 340.1787416.