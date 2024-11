Firenze, i vandali di auto si spostano in piazza della Libertà

Firenze, 20 novembre 2024 – Cinque auto spaccate tra via Botticelli e Luca Giordano, nel quartiere 2. Gli episodi sono avvenuti ieri mattina. I vandali di auto si sono spostati da piazza Vittorio Veneto che ha sfiorato quota 110 veicoli danneggiati e da piazza San Jacopino (quota 35) nella zona di piazza della Libertà. "Mio marito quando è andato a riprendere la sua macchina ha trovato i vetri a terra. Ci hanno risparmiati ma la prossima volta potrebbe toccare a noi" racconta Carmelinda Bruno del negozio di ferramenta di via Fra' Bartolomeo.

"Una signora è venuta a comprare un telo di plastica e il nastro adesivo per tamponare. Pioveva e non sapeva come fare - conclude -. Purtroppo non è l'unica, è un vero problema. C'è anche chi viene per cambiare la serratura. Bisogna fare qualcosa, prima che arrivi il Natale che è il periodo più critico".