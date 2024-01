"Una valanga di parole inutili, non ha soluzioni"

"Una valanga di parole inutili". Così il deputato dem Federico Gianassi commenta le dichiarazioni sullo stadio del ministro Matteo Salvini. In particolare il parlamentare ricorda che la proroga sui tempi dei lavori - chiesta da Comune e società viola - si può concedere. "Le risorse del Pnrr destinate al Franchi questo governo le ha già perse. I fondi oggi provengono dal Pnc, sono risorse tutte nazionali. La proroga si può concedere, basta una firma su un foglio. L’accogliemento di questa richiesta consentirebbe alle parti di sedersi intorno a un tavolo per trovare le soluzioni sulle questioni aperte". E anche Palazzo Vecchio alza la voce. "Quanto al definanziamento di 55 milioni di euro del Pnrr - dice Cosimo Guccione, assessore allo Sport - aspettiamo la decisione del Consiglio di Stato: erano fondi assegnati a Firenze sotto il governo Draghi e poi tolti da questo governo. Come dimostrano gli atti ufficiali, in tutti questi anni il Comune non ha mai fatto mancare la propria disponibilità a collaborare con Acf Fiorentina". Anche per il consigliere regionale del Pd, Andrea Vannucci "il ministro straparla perché non ha soluzioni". "Ricordo che il progetto dello stadio risponde in tutto alle richieste Uefa" aggiunge Vannucci.