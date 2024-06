Una piazza dedicata a Fino Fini. Era il medico dell’Italia Mundial. L’apprezzamento di Antognoni

Cerimonia di intitolazione a Fino Fini della piazza antistante al Museo del Calcio. Era il 16 settembre 2020 quando Fini, il ‘Dottore’, come tutti lo chiamavano con un sentimento che mischiava il rispetto e l’amicizia, ci ha lasciati. Una figura di grande rilievo non solo per Coverciano, ma per tutto il calcio italiano. È stato l’ideatore e fondatore del Museo del Calcio, il luogo che raccoglie i cimeli che mostrano oltre un secolo di storia della Nazionale italiana; un luogo diventato realtà grazie al suo impegno e alla sua instancabile voglia di mostrare, soprattutto ai giovani, cosa significhi indossare l’azzurro e rappresentare un Paese. Tante le personalità del mondo sportivo, istituzionale e politico presenti, fra cui Giancarlo Antognoni che ha detto: "Il giusto tributo a un grande personaggio".