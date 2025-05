Un tampone alla carenza dei medici. Marradi, da giugno un dottore in più

Dal primo giugno Marradi avrà un medico in più. E’ la dottoressa Cinzia Tonetti, medico di medicina generale che sarà presente presso il presidio Asl di via Dino Campana tre volte alla settimana. Un arrivo molto atteso, perché dall’inizio dell’anno era fortissima la carenza di medici di famiglia in Alto Mugello, e i Comuni avevano pressato con forza Asl e Regione Toscana per trovare soluzioni.

La presa in servizio di un nuovo medico, insieme alla possibilità, data dal governo ai medici, di prolungare di un anno il loro servizio prima della pensione non risolve del tutto il problema ma il sindaco marradese Tommaso Triberti parla di "notizia estremamente positiva che dà ossigeno al nostro territorio e ai cittadini, come anche la notizia della proroga di un anno data al dottor Leonardo. Ci tengo a ringraziare la Regione Toscana e il Governo che hanno recepito le nostre richieste, a dimostrazione del fatto che quando si lavora tutti insieme si possono raggiungere i risultati". Anche l’assessore regionale Bezzini lo sottolinea: "È un risultato importante, un passo avanti che conferma la validità del lavoro di squadra portato avanti insieme alla Asl e ai Comuni. Nel Mugello abbiamo messo in campo soluzioni innovative, originali, che confidiamo possano continuare a dare risposte concrete alle comunità". Su queste soluzioni insiste il sindaco Triberti: "Adesso dobbiamo continuare a lavorare perché, grazie agli incentivi economici e tecnici inseriti dalla Regione Toscana, speriamo e ci aspettiamo che il prossimo bando possa essere più interessante dando risposte strutturali e definitive pur sapendo bene che il problema non è locale ma nazionale. Credo però che l’esperienza del ’progetto Mugello’ con la collaborazione dei medici di medicina generale, che ci tengo a ringraziare, vada approfondita, tarata e migliorata ma che debba proseguire per dare sempre maggiori risposte ai cittadini, specialmente nelle aree interne". Il nuovo medico ha scelto di prestare servizio, su tre giorni, a Marradi. Per Palazzuolo si prevede di incrementare la presenza dei medici a turno in ambulatorio.

