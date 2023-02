Un sabato mattina in compagnia dell’Elettrice Palatina L’ultima discendente dei Medici

Una giornata per “incontrare dal vivo” l’Elettrice Palatina e visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. Sabato prossimo, 18 febbraio (a partire dalle 11) in occasione dell’anniversario della morte di Anna Maria Luisa de’ Medici, nella Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio il pubblico avrà la possibilità di “incontrare” l’ultima discendente del ramo granducale mediceo, meglio conosciuta come l’Elettrice Palatina. Anna Maria Luisa de’ Medici sarà impersonata da Giaele Monaci. L’introduzione alla sua figura e al contesto storico saranno a cura di Andrea Verga.