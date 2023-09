Un ’Mare Nostrum’ nel centro di Firenze. Ci saranno alberi, piante e fiori esotici

La riqualificazione dell’ex Scuola Marescialli dei Carabinieri di piazza Stazione inizia a prendere forma. Insieme al Mundi, il Museo nazionale dell’Italiano, le residenze sociali e gli atelier d’artista, una caffetteria e un polo della creatività, in quella che fu la piazza dell’alzabandiera, nascerà un giardino che avrà la forma del Mediterraneo. Un progetto, questo, coordinato da Palazzo Vecchio insieme al Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. L’allestimento sarà presentato in occasione del workshop che si terrà il 29 settembre, alla presenza di docenti dell’ateneo fiorentino, esperti del paesaggio e studiosi della flora e della fauna caratteristiche delle sponde del Mare Nostrum. Il nuovo cortile, oggi utilizzato come parcheggio e in stato di semi annabdono, già candidato al piano nazionale per la qualità dell’abitare , beneficerà di un finanziamento da 2 milioni di euro, denaro che servirà a collocarvi sedute, piante, alberi e fiori tipiche dei Paesi del Mediterraneo.

Il giardino (nella foto il rendering) si inserirà all’interno di un’area di 7.700 metri quadrati del complesso monumentale di Santa Maria Novella, di cui fanno parte il Chiostro Grande e il Chiostro Verde, entrambi spazi aperti storici caratterizzati dalla presenza di salberature. "Allo stato attuale – si legge nel progetto stilato dal settore belle Arti del Comune di Firenze – si presenta come un luogo non progettato che, nel prossimo futuro, si troverà ad assorbire diverse modalità di fruizione. A partire dalla doppia esplorazione progettuale richiesta dall’amministrazione – quella di un allestimento temporaneo del Mundi e quella di una definizione di soluzioni per lo spazio aperto del museo coerenti con i caratteri stirici e monumentali – si è elaborata una proposta tematica di lavoro che collegherà le varie funzioni in un percorso circolare. "Una piazza-giardino urbana aperta ai cittadini - spiega l’assessora ai Lavori pubblici Titta Meucci - troverà posto nel centro di Firenze nell’ambito della rigenerazione del complesso di Santa Maria Novella e Monastero Nuovo La nuova corte giardino di accesso al Mundi sarà ispirata al tema del Mediterraneo, attorno al quale sarà disegnato lo spazio, anche attraverso la scelte botaniche e delle strutture vegetali, che andranno a creare un Mare nostrum urbano".

A.P.