Un aiuto agli ammalati. L’ambulatorio medico?. Ora si fa in parrocchia. Cure gratis dai volontari

Un ambulatorio medico che fornisce regolarmente prestazioni a persone indigenti.

In modo totalmente gratuito, sulla base dell’insegnamento cristiano del ‘curare gli ammalati’. Un’esperienza avviata da una serie di professionisti - medici ed infermieri - nell’ambito della Parrocchia del Corpus Domini al Bandino in via Reims nel rione di Gavinana.

L’Ambulatorio solidale è dedicato a "San Luigi Guanella" ed offre quotidianamente un servizio di ambulatori medici integrati indirizzato a persone che vivono in condizioni di grave emarginazione, prive di una rete primaria di aiuto e relazioni. Una mano tesa a chi non sa a chi rivolgersi per avere un aiuto concreto in un momento di difficoltà.

"Vogliamo condividere con i fratelli sofferenti il dolore e la malattia, esperienze che fanno parte del mistero dell’uomo sulla terra – dice Giuseppe Curciarello, coordinatore medico del centro, ematologo e professionista tra i più accreditati sul territorio fiorentino –. Lottare contro la malattia è doveroso, perché la salute è dono di Dio. Il nostro progetto spinge volontari ed assistiti a collaborare sotto l’esempio e la guida di San Luigi Guanella, apostolo della carità".

Il principale obiettivo dell’ambulatorio è prestare cure di base per patologie frequenti, che troppo spesso vengono trascurate per impossibilità di accesso ai servizi ed - anche - per mancanza di conoscenza dei percorsi sanitari.

"Vogliamo facilitare l’accesso ai servizi sanitari e socio assistenziali - dice ancora Curciarello - soprattutto per quanto concerne gli uffici territoriali preposti al reinserimento. Queste ultime realtà, difficilmente conosciute da coloro che vivono sulla strada, vengono percepite, come realtà lontane dalla propria condizione di senza dimora, con un accesso che risulta spesso difficile".

"Altra condizione di disagio – prosegue ancora Curciarello – è la capacità di relazionarsi con persone che hanno un vissuto spesso raccointato in modo confuso, che richiede tempi di gestione della relazione molto lunghi. In questo senso la presenza del Centro di ascolto Caritas San Luigi Guanella, all’interno della Parrocchia, permette un link che migliora intesa ed efficacia d’intervento".

Nell’ambulatoprio sono presenti molte specialità e professionisti, dal diabetologo all’ematologo fino ad oculistica, geriatria, ginecoogia, medicina generale, nefrologia, gastroenterologia, ortopedia, pediatria e psicologia.

Al momento sono già state prese in cura quasi cento persone. L’ambulatorio offre in questi mesi anche la possibilità di eseguire gratuitamente il Pap Test a donne tra 25 e 64 anni che ne abbiano necessità.

Per usufruirne è sufficiente rivolgersi all’ambulatorio oppure al parroco della parrocchia del Corpus Domini, don Antonio De Masi.