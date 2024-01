Uffizi, 15mila visitatori per Capodanno

"L’anno nuovo inizia bene per la cultura italiana. Anche oggi (1° gennaio, ndr) sono stati tantissimi i visitatori che, sin dalle prime ore della mattina, si sono immersi nel fascino della storia e nell’arte del patrimonio della Nazione". Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Come nei giorni di Natale e Santo Stefano, anche per San Silvestro e ieri le Gallerie degli Uffizi sono risultate il secondo luogo della cultura più visitato dopo il Parco archeologico del Colosseo. Nel dettaglio, i visitatori degli Uffizi sono stati 14.878. A Palazzo Pitti ben 3.192 visite nella sola giornata dell’ultimo dell’anno e 3.931 visitatori per il Giardino di Boboli (solo per San Silvestro). "C’è nel mondo una forte richiesta di bellezza, lo dicono i numeri, la qualità dei turisti è enormemente cresciuta. I nostri musei sono richiestissimi e noi proviamo a intercettare questa domanda, migliorando la qualità dei nostri servizi, con le aperture straordinarie e con le tante iniziative che stiamo organizzando. Il mio profondo ringraziamento va ai lavoratori che oggi (ieri, ndr), su base volontaria, hanno consentito di aprire quasi l’80% dei luoghi della cultura statale in tutta Italia" dice ancora Sangiuliano.