Tributo ai Led Zeppelin a Firenze: versione acustica di "Stairway To Heaven" e altri classici

La voce e la chitarra dei Norge, la più amata tribute band italiana dei Led Zeppelin, per riascoltare, in versione acustica, “Stairway To Heaven”, “Babe, I’m Gonna Leave You” “Tangerine” e altrI capolavori di Plant e soci. Oggi alle 21 (ingresso gratuito) Francesco Bottai e Jacopo Meille saranno all’Ultravox – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Un viaggio nel repertorio più intimo della band britannica, attraverso brani che, solitamente, non trovano spazio nel set elettrico dei Norge.

Sempre allo spazio Ultravox domani i Mutzhi Mambo e “Il male è dentro”, nuovo con testi ispirati alla narrativa pulp, horror e hard boiled originali e audaci rivisitazioni di canzoni di Modugno, The Contours e Fred Buscaglione con una versione ultra alcoolica di “Whisky Facile” con la partecipazione vocale di Tonino Carotone. Prima e dopo gli spettacoli, food & drink e dj-set. Info: www.ultravoxfirenze.it.