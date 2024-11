Triathlon, anche Valori alla gara

Nuoto, ciclismo e corsa. Sono queste le tre discipline nelle quali si sono cimentati i concorrenti della "Triathlon Sprint Cross" di Greve in Chianti e che ha visto la presenza, tra gli altri, di Gianluca Valori, paratleta azzurro che ha gareggiato alle Olimpiadi 2024, e i pluripremiati e campioni Francesco Mottola, Davide Catalano e Adriano Micheli. Organizzata dall’associazione Firenze Triathlon, ha fatto il pieno di iscritti. Alla fine, tra atleti ha vinto il grossetano Davide Catalano, tra le atlete ha sbaragliato la concorrenza la fiorentina Chiara Ingletto. Il punto di partenza è stato la piscina comunale. La gara ha previsto un tratto di 750 metri in piscina, è poi proseguita in mountain bike per 15 chilometri. La gara è stata anche l’occasione per gli atleti e per gli spettaotori lungo il percorso, di apprezzare luoghi di pregio dal punto di vista storico e ambientale, come la Fattoria di Viticcio, Villa Calcinaia, il Castello di Verrazzano, Valigondoli. Il percorso ha compreso anche una corsa di 4,8 chilometri che dalle le vigne del Cabreo ha toccato il cuore storico del borgo di Montefioralle e la discesa conclusiva verso il centro abitato di Greve in Chianti con l’arrivo fissato in piazza Matteotti. Per gli organizzatori, "la competizione del triathlon è una manifestazione sportiva trasversale che ha avuto quale cornice un territorio che non ha eguali nel mondo per la bellezza e la ricchezza del suo paesaggio culturale".

Andrea Settefonti