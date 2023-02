Treno magico, laboratori creativi e serate gratuite

È proprio un Treno Magico l’asilo nido di Dicomano, che adesso propone tante iniziative, laboratori e serate gratuite per i più piccoli. Si inizia con L’Atelier del Trenino, un ciclo di otto incontri pomeridiani, orario 16.4518.15, da febbraio a maggio, per bimbi 12-36 mesi oppure 3-6 anni, distinti per fasce d’età, con laboratori creativi e attività. E se volete far provare ai piccoli una cena fuori con gli amici di asilo c’è "Mamma stasera esco". Cinque appuntamenti serali gratuiti, cinque venerdì in cui, dalle 19 alle 21, i bambini in età da nido potranno fare attività e cenare con pizza e dolcino. Eventi gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria (tel 0558386902 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30. "L’asilo nido – nota il sindaco Stefano Passiatore – è un servizio importante per la nostra comunità ed è fondamentale sia farlo conoscere che renderlo fruibile oltre il consueto orario. Gli eventi ci consentono di supportare le famiglie e creare momenti di socialità per i più piccoli".

Paolo Guidotti