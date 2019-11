Sesto Fiorentino, 29 novembre 2019 - Problemi, ritardi e cancellazioni nella serata di venerdì 29 novembre per diversi treni locali tra Firenze e Pistoia. La causa è una tragedia accaduta nel tardo pomeriggio, l'investimento di un uomo da parte di un convoglio. Investimento per il quale si pensa a un gesto volontario.

Sono stati cancellati il regionale 11812 (Montevarchi – Pistoia), il regionale 6628 (Firenze S.M.N. – Pistoia), il regionale 6631 (Pistoia - Firenze S.M.N.). Cancellati anche il regionale 6626 (Firenze S.M.N. – Pistoia), il regionale 6633 (Pistoia - Firenze S.M.N.) e il regionale 6635 (Pistoia - Firenze S.M.N.).

A informare i cittadini in tempo reale è il profilo Twitter Muoversi in Toscana. I disagi sono iniziati intorno alle 19. Le soppressioni si sono rese necessarie perché la linea è rimasta bloccata per permettere i soccorsi, purtroppo risultati vani e i rilievi della Polizia Ferroviaria.