Tramvia preda dei borseggiatori. Pioggia di segnalazioni dei residenti

Borseggiatori in azione in tramvia, tra viale Moro e Nenni Torregalli. Sono molte le segnalazioni che arrivano da Scandicci a proposito di portafogli rubati sul tram in questa tratta, nelle ore di punta in entrambe le direzioni ma soprattutto verso Firenze. Da diverso tempo le vittime dei furti ‘rimbalzano’ sui social le loro disavventure nella speranza di ritrovare portafogli e documenti; alla stessa maniera, sempre via social chi trova portafogli segnala la cosa in modo da aiutare chi è stato derubato. E sono in diversi a farlo visto che nella zona tra piazza della Resistenza e appunto Villa Costanza, non è infrequente imbattersi in portafogli o zaini abbandonati. Diverse sono state in questi ultimi tempi le segnalazioni in tal senso. A Villa Costanza, capolinea del tram, di notte continuano a bivaccare dei senza fissa dimora, che si fermano anche nella piazza del Centro Rogers.

Come giornale nel tempo abbiamo raccolto diverse segnalazioni arrivate dagli utenti del tram. La richiesta a Gest è quella di avere maggiore sicurezza, controlli, e anche igiene sui convogli del tram, visto che capita abbastanza spesso di trovare vagoni con rifiuti abbandonati o coi sedili sporchi e maleodoranti. Difficile contrastare con la prevenzione la presenza dei borseggiatori sul tram. L’appello è quello di rivolgersi al conducente e chiamare immediatamente le forze dell’ordine nel caso in cui si assista all’azione di questi malviventi sul tram.