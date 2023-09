Tram, scuola, cantieri. San Marco al fotofinish. I bus tornano in tempoper la campanella

di Niccolo Gramigni

Per chi tutti i giorni viaggia a Firenze gli incubi relativi al traffico sono due: il ritorno dei fiorentini dalle ferie e l’inizio delle scuole che di solito creano numerosi problemi. Il secondo ci aspetta al varco dal 15 settembre e, con alcuni cantieri, il rischio code c’è. Il Comune però sulla linea tramviaria Fortezza-Libertà-San Marco interviene al fotofinish cercando di rendere più agevole la vita di chi si metterà in auto o in moto da venerdì. Ci sono infatti modifiche ai cantieri che scattano proprio dalle 5 del 15 settembre, con l’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti che aveva annunciato di voler rispettare i tempi proprio per l’avvio delle scuole. Tra le modifiche più rilevanti si segnala la riapertura della direttrice di collegamento tra via della Colonna-via Battisti e via degli Arazzieri-via XXVII Aprile. Non è un dettaglio: ci sarà il ripristino dei mezzi del tpl e molti bus potranno nuovamente fermarsi in piazza San Marco, sul lato in direzione via Battisti. Inoltre scatterà il cantiere in via La Pira che quindi sarà chiusa da piazza San Marco a via della Dogana.

Nel dettaglio le linee 6, 14, 23, 31 e 32 torneranno a transitare nei due sensi sulla direttrice Arazzieri–San Marco–Battisti e sarà ripristinata una fermata in piazza San Marco in direzione di piazza Santissima Annunziata-piazza D’Azeglio. La linea 1 non arriverà più alla stazione ma avrà capolinea in largo Martiri delle Foibe, mentre il 17 cambierà percorso e in direzione centro non passerà più da piazza Savonarola ma da viale Mazzini per poi andare su piazza D’Azeglio. La linea C1 prevede un cambio di percorso in entrambe le direzioni: verso il Parterre il C1 non percorrerà più viale Lavagnini e via Lorenzo Il Magnifico, ma si instraderà su via La Marmora, via Fra’ Bartolommeo. In direzione Santa Maria Soprarno, non andrà verso piazza San Marco, ma da via La Marmora svolterà in via Venezia, via Sant’Anna, via Zara, via di Santa Reparata, via di San Zanobi per poi rientrare in via Cavour da via Guelfa.

Dal punto di vista della viabilità via Cavour diventerà a senso unico da via Guelfa-via Alfani verso piazza San Marco: anche nel tratto successivo, fino a via Venezia-via Sant’Anna, sarà istituito il senso unico sempre in uscita dal centro. Resta invece la chiusura da via Venezia a viale Matteotti, perché lì c’è ancora il cantiere. Via della Dogana diventerà a doppio senso e sarà utilizzata sia dai veicoli provenienti da piazza San Marco-via Cavour e diretti sui viali (passando da via La Marmora) sia per quelli che arrivano da via La Marmora e non hanno svoltato prima in via Venezia.

"I primi giorni saranno di assestamento per i cambiamenti quindi chiedo ai fiorentini di avere pazienza" commenta Giorgetti. "Noi siamo nei tempi. È vero che venerdì iniziano le scuole ed è il primo giorno con la nuova viabilità però è altrettanto vero che anche l’inizio dell’anno scolastico avrà orari sfalsati e ridotti. Era poi importante ripartire col servizio pubblico efficiente e noi lo abbiamo fatto".