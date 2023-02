Tram al Campo di Marte Modifiche al progetto Sui viali Fanti e Malta una corsia a senso unico

di Ilaria Ulivelli

Servirà ancora un mese di tempo prima che il progetto definitivo della linea 3.2.2 della tramvia, tratta Libertà-Rovezzano, sia completato. Poi sarà presentato prima di inoltrarsi nell’iter burocratico amministrativo della conferenza dei servizi. Il tempo stringe perché per la realizzazione servono 30 mesi di lavori che necessariamente devono concludersi entro il 2026, già che il completamento delle linee tramviarie fiorentine è finanziato dal Pnrr con 729 milioni di euro.

Quindi al massimo tra un anno i cantieri dovranno aprirsi, diversamente l’opera perderà i soldi e con loro la possibilità di essere completata. Non si fa peccato a Immaginarsi che ci saranno proroghe.

Gran parte dei residenti del Campo di Marte, in particolare nella zona di viale Duse, è fortemente contraria alla realizzazione dell’opera.

Il progetto, intanto, rispetto a quello preliminare, sta cambiando anche in base alle osservazioni dei cittadini.

Nell’attuale fase progettuale si stanno mettendo a punto alcune variazioni, in particolare nella zona dello stadio: il tram che arriva da viale dei Mille, dove viaggerà come previsto in sede centrale (lasciando al traffico privato una sola corsia, anziché la doppia dalle Cure allo stadio), all’altezza del Franchi svolterà in viale Fanti. Qui c’è la modifica. Nel tratto che va da viale Fanti a largo Gennarelli la sede tramviaria sarà decentrata sul lato degli impianti sportivi e per salvare sia posti auto, sia il triplo filare di alberi, sarà mantenuto il controviale con percorrenza a senso unico in una sola corsia destinata ai veicoli privati. Mentre nel progetto preliminare era previsto che la linea tramviaria percorresse viale Fanti, sempre in posizione laterale verso gli impianti sportivi, ma sul lato opposto era prevista la viabilità stradale con una corsia per senso di marcia, divisa da un’aiuola. In quel tratto era previsto l’abbattimento di uno dei tre filari di alberi.

Analoga situazione nel viale Malta e di nuovo nel viale Fanti, almeno fino all’incrocio con viale Paoli. Dove il tram viaggerà – in base all’attuale progettazione – sul lato impianti sportivi. Rispetto al progetto preliminare, non si perderà uno dei tre filari di alberi: saranno tutti mantenuti. Così come il controviale prossimo alle abitazioni che servirà per i posti auto. La corsia di marcia per i veicoli privati sarà una sola e a senso unico.

In viale Malta pochi metri prima del pub Guerrina, all’incrocio con via del Campo di Marte dove c’è la palestra di arti marziali, sarà realizzata la fermata che servirà gli utilizzatori del parcheggio scambiatore multipiano che verrà fatto in sede ferroviaria proprio all’altezza della vecchia passerella pedonale che collega via Campo d’Arrigo con via Mannelli all’altezza di via fra Paolo Sarpi.

Nessuna novità, almeno al momento, per quanto riguarda i vali Mamiani, Duse e Verga. Ma i progettisti e gli ingegneri trasportisti lavoreranno ancora un mese sul progetto.