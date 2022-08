Giornata da incubo sull'Autostrada del Sole, lunghe code tra incidenti e camion in fiamme

Firenze, 1 agosto 2022 - Un giorno delicato per il traffico autostradale, il primo agosto. Giorno funestato da una serie di problemi sul tratto fiorentino dell'Autostrada del Sole A1.

Il guaio principale al chilometro 266 in direzione di Bologna, fra Calenzano e il bivio per la Direttissima, dove si sono formate code fino a 9 chilometri per un incidente; si tratta di un tamponamento fra tre camion nella galleria delle Croci. Per velocizzare lo smaltimento della coda, è stata anche attivata la terza corsia in direzione nord, grazie all’utilizzo della ex carreggiata sud della A1 nel tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano.

Sempre in direzione nord ma tra Arezzo e Incisa-Reggello traffico rallentato per materiali dispersi.

L'altro problemi di rilievo è invece l'incendio di un mezzo pesante in direzione Roma all'altezza di Bagno a Ripoli, tra Firenze Sud e Incisa, con presenza di fumo sulla carreggiata e code di 5 chilometri in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’incendio ha interessato parzialmente un mezzo pesante e la scarpata a fianco del tratto autostradale, propagandosi rapidamente alla vegetazione. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono state attuate sia dal tratto autostradale che dalla viabilità ordinaria nel centro abitato di Palazzolo del comune di Figline e Incisa, dove alcune abitazioni sono minacciate dall’incendio. Sul posto i vigili del fuoco di Pontassieve, di Figline e Montevarchi; richiesto anche un mezzo aereo della Regione Toscana. Sul posto anche personale Aib della Regione Toscana.

Secondo quanto comunicato da Autostrade, intorno alle 15,20 l'incidente risultava "risolto" ma ovviamente lo smaltimento di 9 chilometri di coda non è istantaneo. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.