Tradito dal tatuaggio su una mano Arrestato il presunto autore di due furti aggravati nei negozi

Rintracciato a Udine, e ora là in carcere, un 39enne romeno accusato di due furti aggravati dai Carabinieri del Nucleo Operativo; il 6 aprile e il 12 ottobre 2022 a "Euronics" via di Novoli e all’agenzia money transfer "Western Union" di via Palazzuolo. E di un furto con destrezza in Stazione. L’indagato è un ’seriale’. Forza i bandoni, taglia col flessibile i lucchetti delle serrande e danneggia le vetrine: così è entrato da Euronics. Presi 2 smartphone per 1.200 euro; più corposo il provento a Western Union: uno smartphone e 6.000 euro in due cassette nascoste. Complessa la identificazione con lunga analisi della videosorveglianza. Nonostante il travisamento (il cappuccio di una felpa), i Carabinieri hanno identifica l’uomo, tradito dai tatuaggi su mano e avambraccio. La Sezione Investigazioni Scientifiche ha scovato frammenti di impronte papillari. Un tassista ha raccontato di essere stato chiamato per la corsa-fuga del 12 ottobre 2022.