Toscana, Covid: ecco i comuni dove il virus circola di più

Firenze, 26 aprile 2022 - E’ Lucca la provincia che oggi registra il tasso di nuovi contagi Covid giornalieri ogni centomila abitanti più alto della Toscana. Ha raggiunto quota 42 (comunque piuttosto bassa), con 163 casi in più nelle ultime 24 ore. È invece Semproniano, piccolissimo comune della provincia di Grosseto, il paesino in cui il virus circola di più: il tasso di incidenza è di 303, dovuto al fatto che su 990 abitanti ci sono stati 3 nuovi casi.

Il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è un dato che aiuta a comprendere l'impatto del Covid 19 su un determinato territorio. Ecco, dunque, come il virus circola in Toscana nei dati di martedì 26 aprile, suddivisi per provincia e per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Grosseto 36 (79 nuovi casi)

Livorno 28 (93 nuovi casi)

Massa-Carrara 24 (46 nuovi casi)

Siena 34 (91 nuovi casi)

Lucca 42 (163 nuovi casi)

Pistoia 26 (76 nuovi casi)

Arezzo 32 (110 nuovi casi)

Firenze 37 (369 nuovi casi)

Pisa 25 (108 nuovi casi)

Prato 26 (68 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), il tasso di nuovi contagi giornalieri ogni centomila abitanti più alto è quello di Barberino Tavarnelle, nella città metropolitana di Firenze, con un tasso del 116 e 14 nuovi casi giornalieri. Segue Firenzuola, sempre nel fiorentino, con un tasso del 110 per via di 5 casi su 4500 persone. Al terzo posto Cantagallo, vicino Prato, con 3 nuovi positivi e un tasso del 97.

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, il virus circola parecchio, come detto, a Semproniano, nel grossetano, dove il tasso è schizzato al 303. Tasso a 211 invece a Roccalbegna, in Maremma. A Poppi, in provincia di Arezzo, 11 nuovi casi e un tasso del 183.

Per quanto riguarda la Toscana nord ovest, il tasso più alto è a Careggine, sulle Apuane: per un solo caso su 521 persone, il tasso è al 191. Secondo posto per Guardistallo, in provincia di Pisa, con un tasso del 170. Nessun comune toscano non registra casi, ma la situazione appare comunque in miglioramento.

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Grosseto 41 (34 nuovi casi)

Siena 40 (22 nuovi casi)

Livorno 6 (10 nuovi casi)

Massa 29 (20 nuovi casi)

Lucca 42 (38 nuovi casi)

Pisa 25 (25 nuovi casi)

Arezzo 20 (20 nuovi casi)

Pistoia 26 (24 nuovi casi)

Firenze 42 (152 nuovi casi)

Carrara 24 (15 nuovi casi)

Prato 17 (33 nuovi casi)