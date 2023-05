Torna Pompieropoli per i più piccoli Al distaccamento dei vigili del fuoco sicurezza fa rima con divertimento

L’importanza del lavoro svolto dai vigili del fuoco spiegata ai bambini sul campo. Domani, sabato 13 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, nella sede del Distaccamento Fi-Ovest dei Vigili del Fuoco, in via dell’Argingrosso 169, a Firenze, si svolgerà la tradizionale manifestazione Pompieropoli.

Pompieropoli – "dove fare il pompiere è un gioco da ragazzi" – è un’idea portata avanti da anni dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Anvvf, per coinvolgere bambini e ragazzi fra i 3 ed i 15 anni in un percorso ludico, informativo ed esperienziale nel quale possono cimentarsi in varie attività.

Per concludere la serata e consolidare la collaborazione tra Pompieri e Vecchie Glorie, ci sarà una piccola dimostrazione di Calcio Storico Fiorentino.