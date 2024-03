Torna e-P Summit. L’appuntamento fra moda e digitale

Il 9 e 10 aprile, alla Stazione Leopolda di

Firenze, torna e-P Summit, l’appuntamento di Pitti Immagine dedicato ai rapporti tra moda e mondo digitale che unisce in formula inedita momenti di approfondimento e confronto diretto tra aziende tech e mondo fashion. Anche a questa edizione, i team IT e chiunque si occupi di digitalizzazione nel settore moda e lusso potrà entrare in contatto con aziende leader che offrono soluzioni software e hardware per ottimizzare la catena di fornitura, personalizzare l’esperienza d’acquisto, promuovere trasparenza e sostenibilità, sfruttare l’intelligenza artificiale e molto altro ancora. Ma anche esplorare le ultime frontiere dell’innovazione attraverso un ricco programma di tavole rotonde, presentazioni e interventi di ospiti autorevoli, a cura del direttore scientifico dell’evento Rinaldo Rinaldi, docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di

Firenze, che da molti anni lavora sul rapporto tra brand e Ict (Information and communication technologies).