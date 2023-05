’Ti passo a perdere’ stasera sul palco Andrew Faber e la forza delle emozioni

Stasera alle 21 al Puccini Andrew Faber porta in scena ’Ti passo a perdere’ tratto dall’omonimo libro di poesie, un incontro tra versi eleganti e racconti, riflessioni e note. Poeta, musicista, performer: Andrew Faber (pseudonimo di Andrea Zorretta) si definisce "un uomo che ama, e per questo: fragile, folle e infinito". È stato fra i primi ad aprire al web l’immediatezza della poesia, con un pubblico social che supera i 350mila follower. Semplicità e innocenza, la forza delle emozioni, gentilezza e fragilità: sono le parole chiave della sua “poesia terapeutica” che fa bene all’anima, traducendo in versi la meraviglia dei piccoli gesti, degli sguardi quotidiani, di un’interiorità da (ri)scoprire. Un invito a coltivare la bellezza delle piccole cose per tornare a meravigliarsi dei sentimenti puri e belli.