Tesseramento Emergency a Calenzano: Festa del Tesseramento al Parco del Neto

Il gruppo della Piana di Emergency sarà al Parco del Neto in via Vittorio Emanuele, domani dalle 14 alle 18, per la "Festa del tesseramento": chi lo vorrà potrà fare la tessera 2024 per sostenerne i progetti. L’anno prossimo, fra l’altro, ricorrerà il 30esimo anniversario della nascita di Emergency.