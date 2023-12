Teatro Niccolini a ritmo di swing. Chianti Mood Big Band sul palco

Una colonna sonora di altri tempi sta per risuonare tra le colline del Chianti. La musica di fine anno vola sulle note della prima metà del Novecento per condividere passioni, emozioni e salutare l’ultimo scampolo del 2023. A San Casciano la musica accende una nuova magia con le irresistibili armonie della ’Chianti Mood Big Band’, l’orchestra che oggi, alle 21.30, si esibirà sul palcoscenico del Teatro Niccolini. Promosso e organizzato dal Comune di San Casciano in Val di Pesa, il tradizionale concerto natalizio ’Swing Christmas Night’ sarà eseguito da sedici musicisti e introdotto dall’attrice Tiziana Giuliani che illustrerà i vari brani del programma della serata contestualizzando dal punto di vista storico e sociale la nascita e la diffusione del genere swing espresso attraverso il repertorio dell’orchestra di area fiorentina.

La Chianti Mood Big Band, fondata nel 2014, reinterpreta il sound trascinante delle big band degli anni ‘30-’40 lasciandosi contaminare da altri generi e sfumature musicali tra cui il jazz, il funk, il blues e il pop.

"Visto il successo delle passate edizioni – dichiara il direttore Andrea Gheri – abbiamo pensato di riproporre questa particolare esibizione che vuole rappresentare un inno alla pace e un omaggio alla musica come linguaggio universale che abbatte ogni confine geografico e temporale. Il concerto si rivolge ad un pubblico ampio e variegato – aggiunge Gheri - come hanno dimostrato i tanti spettatori di ogni età che hanno assistito allo spettacolo nelle scorse edizioni".

Il motto dell’orchestra, diretta da Andrea Gheri, è ’on the Chianti side of the street!’ una parafrasi della canzone ’on the sunny side of the street’ di Johnny Hodges, letteralmente ’sul lato soleggiato della strada’. Il motto riassume la passione dell’Orchestra per la musica jazz e la volontà di riproporla in chiave leggera. Il programma, ideato appositamente per le festività natalizie, propone musiche di George Gershwin, Cole Porter, Richard Rogers, Henry Mancini, Quincy Jones, Frank Sinatra, Michael Bublé.

Ingresso libero.