Talk e show al festival del fiume

Da domani fino al 24 in riva alla Sieve al P’Orto (giardino della Docciola) si terrà la prima edizione del "Festival del fiume": tre giorni di incontri, attività, eventi e musica per grandi e piccini attorno ai temi della cura, salvaguardia e valorizzazione dell’acqua e dell’ambiente. Organizzato da Pachamama APS e dal Comune di Pontassieve, con il supporto di Publiacqua, del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno e di Protek e Vivaio di Rosano. Il festival vuole essere una celebrazione della nostra risorsa più preziosa, l’acqua dolce che a causa dei fenomeni antropici si sta riducendo sempre di più. Il festival vedrà la partecipazione di moltissime associazioni e realtà presenti sul territorio. Ci saranno talk, musica, teatro, performance, presentazioni di libri, prove sportive e laboratori.

Venerdì 22 settembre l’iniziativa parte la mattina con Puliamo il mondo (foto), evento organizzato da Legambiente con la partecipazione delle scuole del territorio di Pontassieve. Nel pomeriggio la presentazione di P’Orto, Centomila orti in Toscana. Nella giornata di sabato laboratori ed incontri, tra i quali "Lo stato della Sieve, come sta il nostro fiume e cosa possiamo fare per tutelarlo". La domenica ancora altri laboratori, una passeggiata intorno al fiume ed un pic-nic interculturale. Il programma completo si può trovare all’indirizzo www.festivaldelfiume.it

Leonardo Bartoletti