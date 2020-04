Firenze, 24 aprile 2020 – Supporto psicologico per personale sanitario e per gli operatori delle Rsa. Questo servizio, ideato come sostegno in questa fase di emergenza Coronavirus, è già realtà grazie a un’iniziativa dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche interprovinciale di Firenze - Pistoia, dell’Ordine degli psicologi della Toscana e della Sipem-Società italiana di Psicologia dell’Emergenza. La linea d’emergenza è attiva al numero 055.0354175, il martedì e il giovedì (dalle 11 alle 13). Lo scopo è dare una risposta immediata, pronta e professionale, che prevenga uno stato di stress acuto. «L’emergenza straordinaria che stiamo vivendo, lo stress emotivo e lavorativo a cui il personale sanitario e gli operatori di Rsa sono sottoposti possono creare fragilità e apprensione – spiega Danilo Massai, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche interprovinciale di Firenze Pistoia -. Questo servizio è pensato proprio per offrire “una mano” a chi sta vivendo situazioni non semplici quotidianamente. Rivolgersi al numero di ascolto non è un sinonimo di debolezza ma volontà di uscire da questa fase più forti di prima».

© Riproduzione riservata