Succursale dell'Agnoletti a Sesto: il pulmino dell'Auser diventa scuolabus

Squadra che vince non si cambia. Anche alla guida. Per il secondo anno consecutivo, con la prima campanella dei giorni scorsi, ha ripreso il via il servizio di accompagnamento a scuola, da parte dell’Auser di Sesto, di alcuni studenti iscritti al Liceo Agnoletti che frequentano, però, la succursale di Campi Bisenzio. Il servizio, svolto in collaborazione con le sezioni locali del Cai e della Racchetta, vede coinvolte, tra andata e ritorno, 12 famiglie in totale. Si rinnova dunque un servizio che era stato effettuato in via urgente per venire incontro a un gruppo di ragazzi, classe 2008 che, pur essendo iscritti al nuovo liceo realizzato nel campus universitario di Sesto, non avevano potuto essere accolti nella sede principale per motivi di capienza. Lo scorso anno scolastico, infatti, il liceo Agnoletti era stato particolarmente gettonato con molti studenti che avevano dovuto optare per altre scuole superiori o erano stati dirottati, come in questo caso, sulla sede distaccata a Campi. Un problema non da poco che le famiglie sestesi avevano subito messo in evidenza visti i ‘tempi’ necessari per arrivare a scuola: per raggiungere la loro classe con i mezzi pubblici, infatti, questi ragazzi, per i mezzi non frequenti e le mancate coincidenze, avrebbero impiegato quasi un’ora all’andata e altrettanto al ritorno nella migliore delle ipotesi. A venire incontro alle famiglie in difficoltà era stato proprio il volontariato con il mezzo messo a disposizione (a un costo giornaliero puramente simbolico) da Auser e la collaborazione di Cai e Racchetta. Si tratta – sottolineano le tre associazioni – "di un modesto contributo, nei confronti di queste famiglie, per alleviarle dai tanti impegni quotidiani, a seguito soprattutto della difficoltà di spostamento con i mezzi pubblici". Il servizio dal punto di vista operativo non si discosta da quelli svolti dall’Auser per le persone più anziane.

Sandra Nistri