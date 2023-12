Studenti toscani a scuola di imprenditoria etica. Quattro trofei speciali

Firenze, 11 dicembre 2023 - L'educazione all’innovazione imprenditoriale etica entra nelle scuole superiori di tutta la Toscana. La Regione attraverso GiovaniSì insieme ad Artes Lab, Anci e i giovani di Confindustria, CNA e Confartigianato hanno firmato un protocollo d’intesa per esportare in tutte le province toscane il progetto EYE Ethics & Young Entrepreneurs: organizzato da Artes con alcune amministrazioni ed enti locali, rappresenta un vero e proprio laboratorio di cultura di impresa e di ideazione di progetti imprenditoriali innovativi con la persona e il bene comune al centro. Nato nel 2011 a Prato, poi avviato anche nella Città Metropolitana di Firenze, a Arezzo e Pistoia, è stato adottato anche da altri 8 Paesi europei con Erasmus +. Obiettivo è creare una cultura di base, a partire dalla scuola, che renda gli studenti promotori di progetti imprenditoriali innovativi con alla base l’etica. Gli studenti degli ultimi anni degli istituti superiori partner del progetto, seguono in parallelo al loro percorso di studi dei workshop e laboratori con imprenditori e professionisti in cui scoprono i segreti del settore. Alla fine del percorso, hanno la possibilità di creare una propria idea di impresa. Le migliori vengono presentate dagli stessi autori a una giuria di esperti e, le più concrete e innovative, vengono premiate e accompagnate in un percorso fino all’eventuale creazione di una start up. Alcune delle proposte delle scorse edizioni di Eye sono diventate realtà imprenditoriali di successo.

Ora col protocollo d’intesa, i partner promuoveranno il progetto nei territori anche periferici attraverso una comunicazione congiunta e un network alla ricerca delle risorse necessarie per realizzare le iniziative locali. La firma dell’accordo in Regione, alla presenza del presidente Eugenio Giani, dei rappresentanti degli altri soggetti coinvolti nel progetto e del direttore di Eye Luca Taddei, è coincisa con l’assegnazione di quattro trofei speciali alle idee di impresa selezionate nell’ultima edizione tra gli studenti di Firenze, Prato, Arezzo e Pistoia.

Il Trofeo AlumnEYE è andato a MO’ITI Fast food toscano, ideato da un gruppo di studenti del Convitto Cicognini e del Liceo Brunelleschi di Prato. Gli altri progetti finalisti: Vesp (Fossombroni e Galilei di Arezzo), Back in Time (Santa Maria degli Angeli di Firenze) e Deal (Fedi Fermi di Pistoia) Il Trofeo EYE Social è andato a Golosandia, sito web per vendita BtoB e BtoC di prodotti gluten/lactose/sugar free (Istituto Fedi Fermi e Forteguerri di Pistoia). Gli altri finalisti: Unirent (Gramsci Keynes di Prato), Tripworld (Buonarroti di Arezzo), Allsports (Elsa Morante di Firenze). Il Trofeo EYE Coleliwork per l’economia e il turismo sostenibile è andato a Teta Tour Itinerario turistico per disabili motori (Datini e Dagomari di Prato). Finalisti: #Atlantis (Buonarroti e Galilei di Arezzo), Tres COSAS (Elsa Morante di Firenze), Sun Move (Fedi Fermi e Forteguerri di Pistoia). Il Trofeo EYE Mentor è andato a EnjoIT il meglio di una vacanza in una app (Russell Newton di Scandicci). Finalisti: Feel Good (Datini di Prato), Green Island (Buonarroti di Arezzo), Sportable (Fedi Fermi di Pistoia). Presentato anche il nuovo Trofeo EYE Toscana 2024, che mette a disposizione un premio di 1000 euro (dalla società benefit Coleliwork) per le migliori idee della prossima edizione di Eye.