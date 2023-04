Dall'8 aprile a Firenze si gioca la Florence Cup

Firenze, 4 aprile 2023 - Dall'8 al 10 aprile si gioca la Florence Cup (quinta edizione), il torneo di calcio organizzato dall'Aics che coinvolge 80 squadre e circa 2.200 partecipanti. Oggi la presentazione del torneo a Palazzo Vecchio alla presenza del presidente della Commissione cultura e sport Fabio Giorgetti e del vice presidente dell'Acis Firenze Lorenzo Masi.

"Il torneo - ha spiegato Masi - si svolge in varie categorie: dagli Under 11 agli Under 17 ovvero pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi. L'incontro con tutte le squadre avverrà l'8 aprile alle 17 al Tuscany Hall dove avverrà la cerimonia d'apertura. Tutte le squadre potranno visitare il Museo del Calcio. Si giocherà ai campi del Cerreti, vicino allo stadio Artemio Franchi, all'Isolotto, al centro sportivo Lanciotto, al Gino Bozzi, alla Sancat, all'Audace Legnaia, al Firenze Sud ed alla Settignanese".

"E' un bel segnale per la città la 5/a edizione della Florence Cup - ha aggiunto Giorgetti -. In questo periodo sono tante le società che si organizzano per far partecipare le proprie squadre nei vari tornei che si tengono in giro per l'Italia in occasione della Pasqua".