Splende il Torrino d’oro Premi a mister Italiano a Bona Frescobaldi e a tanti altri vip

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, Bona Frescobaldi, anima di Corri la Vita, e padre Bernardo Gianni sono alcuni dei premiati che questo anno hanno ricevuto il Torrino d’oro, giunto alla ventunesima edizione. Duemila le persone in piazza Cestello per il tradizionale appuntamento “San Frediano a cena“, organizzato dall’associazione Rondinella del Torrino attraverso il Comitato Festeggiamenti San Frediano, dove nel corso della serata presentata da Gaetano Gennai, sono stati assegnati, come ogni anno, i Torrini d’oro realizzati dall’Argenteria Fratelli Peruzzi a personaggi di spicco delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell’imprenditoria fiorentini o legati alla città.

Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato, come detto, a Bona Frescobaldi, l’abate di San Miniato al Monte, padre Bernardo Gianni, mister Vincenzo Italiano, all’attore Maurizio Lombardi, a Franca Pinzauti dell’azienda vinicola del Tocco di Colle Bereto, il proprietario e anima della trattoria Zà Zà dal 1977 Stefano Bondi, alla Scuola di Scienze Aziendali con la direttrice Guya Berti e alla famiglia Stagi. I fondi raccolto nel corso della serata sono stati destinati all’Avis.

"Questo premio è diventato un appuntamento con la tradizione non solo per l’Oltrarno ma per tutta la città. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo": sottolinea il presidente del Premio Roberto Ciulli. Tanti gli ospiti tra cui Rocco Commisso, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il segretario generale della Camera di Commercio Giuseppe Salvini e i vertici delle associazioni di categoria.

Rossella Conte