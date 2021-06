Firenze, 29 giugno 2021 - Mario Spezi, le sue sigarette. I suoi caffè lasciati lì al primo sorso, i suoi appunti conservati con una gelosia quasi morbosa, dimostrazione di attaccamento al suo lavoro quasi sempre basato sul giornalismo di inchiesta, la sua tenacia una volta affrontata una ‘pista’, che non mollava mai fino a conclusione come accadde con il Mostro di Firenze, che gli costò la galera grazie alla Procura di Perugia: ventitré giorni di prigione, parte dei quali in isolamento, con una manciata di accuse che il Riesame polverizzò sostenendo che l’arresto non aveva fondamenti.

Una di queste accuse lo definiva fra i mandanti dei delitti del mostro di Firenze, il serial killer delle coppiette che per un decennio sconvolse la vita sessuale di moltissimi giovani e l'esistenza di tanti inquirenti, ognuno dei quali sulla vicenda delle coppiette scrisse il suo bravo libro. Ma quello che ebbe una notevole risonanza, in Italia e all’estero, soprattutto in America, fu ‘Dolci Colline di sangue’ scritto assieme all’americano Douglas Preston che se ne andò negli Stati Uniti evitando l’arresto. E da quel momento la vita di Mario cambiò totalmente, coinvolto pesantemente nell’inchiesta del Mostro, fu tenuto d’occhio di continuo, ebbe numerose perquizioni senza mandati. La sua macchina fu forzata due volte e ogni volta sparirono incartamenti legati all’inchiesta. Alla fine, pur tenace com’era, sembrava quasi sul punto di mollare, ma non lo fece mai, scrisse altri libri sull’inchiesta.

Una sera, seduti nella mia stanza al giornale, era tesissimo, non dormiva più, cercava di spiegare i suoi punti di vista, io a un tratto gli chiesi: dov’è finito il ragazzo che nei primissimi anni Settanta entrò a La Nazione come cronista di nera e di giudziaria, quello sempre pronto a partire, notte e giorno? Sorrise amaro. In galera, mi disse: è finito in galera. E ci infilammo in un amarcord che mi avvilì ma che risollevò lui. Nel 1975 passò da ‘Nazione Sera’, dove aveva già firmato alcune interessanti corrispondenze su alcuni processi del momento, quando la giudiziaria e la nera tiravano al massimo. Lui potenziò notevolmente i servizi, avendo molto più spazio di prima, e già allora faceva indagini per suo conto e qualche volta anticipava gli inquirenti, che non sempre gradivano. Era riuscito in pochi anni a farsi molti amici fra i magistrati, i quali a loro volta gli chiedevano ‘una mano’ e qualche parere. Il suo arresto, oltre un decennio dopo, gli era costato l’attrito con alcuni magistrati perugini, ma soprattutto con Giuliano Mignini

Si era aperta all’improvviso, dopo tante altre piste, quella dell’esoterismo – una piramide fermauscio in travertino diventò un esplicito simbolo massonico, e da lì alle ‘messe nere’ in ville di campagna il passo della fantasia diventò galoppo.

