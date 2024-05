Firenze e lo spaccio: Isolotto, quattro arresti. “Hanno ceduto oltre 1500 dosi”

Firenze, 28 maggio 2024 – Spacciavano nel quartiere dell’Isolotto. Uno smercio senza fine di droga, fino a 1500 cessioni quelle contate dai carabinieri. Ora quattro persone sono state arrestate, dopo lunghe indagini dei militari dell’Arma. Una vicenda che si articola in più anni, in particolare tra il 2022 e il 2023.

A operare, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze Oltrarno. Quattro appunto gli uomini finiti in carcere, tutti di origini marocchine e tutti senza fissa dimora. Spacciavano per le strade del quartiere, principalmente hashish e cocaina.

Tre dei quattro erano a Firenze e sono stati bloccati e quindi trasferiti in carcere a Sollicciano. Il quarto era nella zona di Potenza, nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio. A operare con i carabinieri di Firenze, in questo caso, quelli di Venosa. L’uomo si trova adesso nella casa circondariale di Melfi.