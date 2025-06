Spacciatore arrestato a Campo di Marte. Il coinquilino fugge alla vista della polizia, scatta la denuncia

Firenze, 11 giugno 2025 – Spacciatore arrestato nella zona di Campo di M arte a Firenze. Si tratta di un uomo di 38 anni, di origine albanese, scoperto grazie all’operazione congiunta per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, degli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di polizia San Giovanni e della squadra antidroga della polizia municipale. Dopo la segnalazione su una presunta attività di spaccio, gli operatori hanno iniziato, nel pomeriggio del 10 giugno, un riservato servizio di osservazione nei pressi della sua abitazione in viale Manfredo Fanti.

Nell’occasione, gli agenti appostati hanno assistito – proprio davanti al portone di ingresso dell’abitazione del presunto spacciatore – alla consegna, da parte del 38enne, a un uomo giunto in scooter di due involucri di colore bianco in cambio di denaro. Quest’ultimo, 49enne italiano, seguito e raggiunto, ha consegnato spontaneamente le due dosi di cocaina riferendo di averle acquistate poco prima al prezzo di 40 euro.

Contestualmente altri poliziotti in osservazione nel viale Manfredo Fanti, hanno notato il 38enne uscire dall’abitazione e dirigersi in auto nei pressi di via Carnesecchi, dove è stato fermato. All’esito del controllo gli agenti hanno rinvenuto, in un incavo della portiera dell’autovettura, due dosi di cocaina e denaro contante in banconote di piccolo taglio per un totale di 90 euro. Ulteriore sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’interno dell’abitazione del cittadino albanese. All’interno della camera da letto del 38enne, gli agenti hanno trovato 1 panetto di hashish occultato in un mobiletto e una somma di denaro pari a 750 euro nel comodino. In cucina invece, all’interno di un cassetto del tavolo erano occultati 7 involucri in cellophane termosaldato di sostanza del tipo cocaina, 2 bilancini di precisione e un frammento di hashish ed ulteriori 3 buste di cocaina sono state trovate all’interno di un pensile. Ancora, altre due buste di cocaina sono state rinvenute all’interno del quadro elettrico posto nel corridoio.

Tutta la sostanza, per un peso totale di 301 grammi di hashish e 123 grammi di cocaina, ed il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Il 38enne, privo di precedenti a suo carico, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sollicciano.

Inoltre, durante il controllo all’interno dell’appartamento è sopraggiunto un giovane di 29 anni di origine albanese, che alla vista dei poliziotti si è dato a precipitosa fuga, attraversando il viale incurante delle auto in transito. Durante la sua fuga a piedi, l’uomo ha provato a disfarsi di due frammenti di hashish, prontamente recuperata dagli operatori che lo hanno seguito. Una volta raggiunto, il 29enne, che ha tentato più volte di guadagnarsi la fuga scalciando violentemente contro gli agenti, è stato deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per la detenzione di sostanza stupefacente.