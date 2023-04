Sindacato del turismo, nuova sede

In piazza Serristori a Figline Valdarno è stata inaugurata la prima sede valdarnese di UILTuCS Toscana, il sindacato Uil del commercio, turismo, servizi e cooperazione. E’ la ventiseiesima a livello regionale. "Questo luogo sarà uno spazio in grado di offrire assistenza e servizi, tutele e informazioni alle lavoratrici e ai lavoratori del Valdarno" garantisce il segretario generale toscano Marco Conficconi. Insieme al segretario generale Uil Toscana Paolo Fantappiè, ha partecipato al taglio del nastro anche il sindaco Giulia Mugnai: "E’ fondamentale in un momento di precarietà, anche in un territorio in crescita come il Valdarno, avere un presidio che eroghi servizi ai cittadini e ai lavoratori del nostro territorio".