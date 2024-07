Signa 1914 e Libertas Bisenzio. Siglato l’accordo per la scuola calcio

Signa 1914 e Libertas Bisenzio insieme per la scuola calcio della storica società campigiana. È stato infatti siglato ieri l’accordo di collaborazione che lega ufficialmente le due società da questa stagione. Sarà proprio il Signa a coordinare le attività della scuola calcio, maschile e femminile, della Libertas, che ha la propria sede negli impianti di San Piero a Ponti. Il tutto, anche in sinergia con la Fiorentina, col cui settore giovanile esiste una collaborazione avviata ormai da tempo proprio dal Signa 1914. L’obbiettivo, come è stato spiegato, è coltivare i talenti anche nel territorio di Campi Bisenzio. A sottoscrivere l’accordo, ieri mattina, il sindaco di Signa Giampiero Fossi, il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Maurizio Niccolini, il responsabile delle società affiliate Simone Pesci, il presidente del Signa 1914 Andrea Ballerini, il presidente onorario Beppe Bonardi, il presidente della Libertas Bisenzio Giuseppe Vezzosi e il suo vice Gaziano.

I primi interessati dalla nuova scuola calcio saranno i bambini e le bambine nate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 che si allenano alla Libertas utilizzando il campo coperto durante i mesi invernali sotto la guida degli allenatori gialloblù. "Il settore giovanile e la scuola calcio del Signa 1914 – ha spiegato Ballerini - in virtù dell’affiliazione con la Fiorentina, stanno utilizzando da tempo gli stessi metodi di allenamento e preparazione della squadra viola. Adesso saranno a disposizione anche degli allievi della Libertas, che potranno essere coinvolti in partite di allenamento con le giovanili della Fiorentina".

Lisa Ciardi