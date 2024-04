Servizi imprese. L’Its Sati formerà tecnici qualificati

Nasce Sati (Scienze aziendali tecnologia industriale), decima Fondazione Its Academy in Toscana, con l’obiettivo di formare tecnici altamente qualificati per lo sviluppo o l’organizzazione delle realtà imprenditoriali di tutti i settori produttivi del territorio: dal design al marketing, dalla comunicazione alla internazionalizzazione. Capofila – spiega la Regione Toscana – è l’Istituto di istruzione superiore Peano di Firenze. "In Toscana diventano sempre più solidi i ponti tra formazione e tessuto produttivo - sottolinea il governatore Eugenio Giani-. Gli Its sono uno strumento formidabile per accrescere le competenze dei giovani toscani, aumentare le loro opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, e aiutare le imprese che investono in personale qualificato e in processi di innovazione". Per Giani, "la Regione continua con determinazione ad investire sul sistema Its toscano: con il nuovo bando finanziato anche grazie alle risorse del Fondo sociale europeo mettiamo a disposizione circa 5 milioni di euro per cofinanziare i percorsi Its che saranno attivati nell’anno 2024/2025 e ulteriori 5 milioni per quelli dell’anno successivo". Secondo l’assessore regionale a istruzione, formazione professionale, lavoro, università e ricerca, Alessandra Nardini (in foto), "con questa nuova Fondazione il numero di Its Academy attivi in Toscana arriva a 10, andando a coprire tutte le aree tecnologiche previste a livello nazionale dalla nuova riforma. Il nostro scopo non è mai stato quello di creare Fondazioni Its che si soprapponessero ad altre già esistenti per la medesima area tecnologica ma, piuttosto, coprire le aree tecnologiche finora scoperte in Toscana".