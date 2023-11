Serristori, nuovo esame per misurare i flussi respiratori e polmonari

Nuovo servizio di prevenzione e terapia al Serristori: ogni lunedì è attivo l’ambulatorio spirometrie. È l’esame per misurare volumi e flussi respiratori, e valutarne la funzionalità. Viene utilizzato per la diagnosi di patologie respiratorie e polmonari, da effettuare come forma di prevenzione per gli over 45 anni fumatori o che lavorano in ambienti polverosi. È infatti la prima forma di analisi per la funzione polmonare: misura l’aria contenuta nei polmoni e la velocità con cui viene espulsa. E’ utile per asma, bronchite e danni da fumo. Come esame diagnostico e controllo della terapia è indicata per chi ha disturbi respiratori o terapie. L’ambulatorio del Serristori opera in continuità con la fisiopatologia respiratoria del Palagi di Firenze (ex Iot) diretta da Walter Castellani. Per accedervi, bisogna passare dal Cup con prescrizione medica. "Sono punti di forza di questo nuovo servizio il lavoro di equipe e la sinergia fra figure dell’Asl Toscana centro" dichiara la direttrice Pellegrino.

Ma.Pl.