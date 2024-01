Scuola Led e luci a basso consumo . La media Cavalcanti diventa green

La scuola secondaria di primo grado Cavalcanti diventa ‘green’ almeno per l’illuminazione. La giunta ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per un maxi pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di illuminazione del plesso di via Guerrazzi finalizzata al risparmio energetico. Per l’intervento, inserito nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2024-2026, è previsto un importo di 180mila euro, 130mila dei quali saranno coperti da un contributo destinato ll’efficientamento energetico arrivato da fondi Pnrr. In particolare, le opere previste riguardano la sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti presenti nell’edificio con sistemi più efficienti con tecnologie a Led che uniscono i benefici derivanti dai consumi ridotti ai bassi costi di manutenzione. In generale, quando possibile, l’installazione dei nuovi apparecchi sarà prevista nella stessa posizione dei corpi illuminanti attualmente presenti. La modifica dovrebbe portare notevoli miglioramenti sia dal punto di vista ambientale che dei consumi relativi all’illuminazione interna che, da stime effettuate, dovrebbero addirittura ridursi del 56,92%, con costi più che dimezzati dunque. Con un utilizzo stimato nella scuola di circa 4200 ore l’anno di illuminazione il risparmio annuo di energia elettrica sarebbe pari a poco meno di 86.000 kilowatt elettrici, circa 16,80 tonnellate equivalenti di petrolio. Per un lavoro ancora in divenire come quello in ponte alla Cavalcanti, sempre parlando di scuole, si sono invece conclusi i lavori per l’adeguamento sismico della primaria Lucio Lombardo Radice di via Tommaseo: un intervento di notevole impatto che ha riguardato anche la primaria De Amicis di piazza De Amicis per un importo totale, per i due plessi, di ben 1,2 milioni di euro. Le opere previste alla De Amicis non sono però ancora finite ma il termine non dovrebbe essere troppo lontano: una parte della piazza è stata infatti già liberata dal cantiere e, via via che i lavori saranno ultimati, saranno rimossi i ponteggi.