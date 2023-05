Scuola contadini: vetrina su Italia 1 e via alle iscrizioni

La scuola per contadini finisce in tv. È stata Mediaset a dedicare al corso di formazione di Chiantiform un approfondimento di Cristiano Puccetti andato in onda qualche giorno fa nel programma pomeridiano Studio Aperto Mag. Il focus televisivo ha messo in rilievo non solo gli obiettivi e i punti di forza del progetto, descritti dal sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi, la presidente di Chiantiform Elisa Corneli e alcuni docenti, ma ha esplorato il punto di vista degli allievi facendo emergere emozioni e aspirazioni. Intanto ieri a Greve in Chianti un incontro aperto ai giovani ha illustrato il nuovo corso gratuito in partenza a settembre. Nell’iniziativa presso il bar sociale - officina creativa #PostAzione di Greve si è parlato delle nuove strade professionali destinate agli aspiranti contadini 4.0 (14-18 anni), ragazze e ragazzi interessati a coltivare passioni e interessi per l’agricoltura che si innova con la tecnologia digitale. Iscrizioni entro il 31 agosto.

An.Set.